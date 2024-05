A Campanha “Maio Laranja: Faça Bonito”, está acontecendo durante todo o mês em Formosa. O objetivo é conscientizar a sociedade civil em prol dos direitos fundamentais e da construção de um ambiente seguro e acolhedor para as crianças e adolescentes.A blitz educativa e de mobilização da campanha, realizada na última semana, teve intenção de levar a reflexão sobre as diversas situações que podem acontecer, as leis vigentes sobre o tema, e também os meios de reconhecer e denunciar o abuso e a exploração sexual infantil.