Aconteceu neste sábado (18), o tradicional Giro da Festa do Divino Espírito Santo em Formosa. A programação iniciou com o café da manhã no Divinódromo às 4h. De lá os fiéis seguiram para Missa de Envio na Praça da Catedral com o Padre José Danilo.Após a missa de envio, o Giro da Folia percorreu as ruas de Formosa. Milhares de pessoas tomaram as ruas da cidade e caminharam professando a fé. Atrás da Banda ou do carro de som. O prefeito Gustavo Marques e a primeira-dama Carol participaram do giro.Após percorrer as ruas durante a manhã foi servido almoço no Divinódromo. Lá aconteceu o encontro da Folia da cidade e a Folia da Roça.Durante o giro os símbolos da festa visitam pessoas, casas, comércios e igrejas. Água potável era distribuída a todo momento para os fiéis. No percurso existem vários pontos de distribuição de lanches, refrigerantes e sucos.Os fiéis que fizeram o Giro entraram na Praça da Catedral para a Santa Missa com o Padre João Manoel. Logo depois da missa aconteceu barraquinhas, binguinhos e leilões.