A Secretaria de Agricultura realizou nesta quinta-feira (16), no auditório da Prefeitura Municipal de Formosa, uma reunião do projeto de fruticultura do Vão do Paranã, envolvendo agricultores pré-selecionados e o Engenheiro Agrônomo Alisson, da Secretaria de Agricultura do Estado de Goiás.O encontro ocorreu durante a manhã e tarde e teve como objetivo apresentar diretrizes, melhores práticas agrícolas e métodos sustentáveis.Os participantes discutiram estratégias de produção e comercialização, além de receberem orientações sobre financiamentos e subsídios.A reunião tem o intuito de fortalecer a fruticultura local, promovendo sustentabilidade e competitividade.