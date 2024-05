É com enorme alegria e orgulho que Formosa anunciou seis escolas foram laureadas nesta quinta-feira (16) no prestigioso prêmio LEIA! Uma honra que valida o compromisso da Secretaria de Municipal de Educação com a excelência e progresso.150 unidades escolares em todo o Estado foram reconhecidas por seus esforços exemplares em alcançar os melhores resultados no IDEGO-ALFA/2023. É não só um reconhecimento dos esforços da Educação Municipal, mas também um dado oficial do avanço na alfabetização na Rede Pública de Educação Municipal.As escolas premiadas, orgulho de Formosa:Escola Mun. Prof.ª Gabriela AmadoEscola Mun. Prof.ª Yannie do Prado OpaEscola Mun. Prof.ª Maria das Dores Barbosa de QueirózEscola Mun. Padre Geraldo GloudemansEscola Mun. Adelina Rodrigues de SouzaEscola Mun. Dr. Euclides Wicar De Castro Parente PessoaA Escola Projeto Paranã como o 1° lugar de todo o Estado de Goiás. A maior nota em Alfabetização do Estado no ano de 2023.“Parabéns aos professores, diretores, profissionais da educação e a toda comunidade escolar! Vocês são os verdadeiros heróis da educação, a força por trás de cada conquista”, diz em nota a Prefeitura de Formosa.A premiação aconteceu no Centro de Convenções de Anápolis-GO, reunindo prefeitos, secretários municipais de Educação, gestores e professores, coordenadores regionais e autoridades diversas.O anúncio das vencedoras foi feito pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e pela secretária de Educação, Fátima Gavioli, que celebraram os avanços da Educação goiana e a importância de alfabetizar as crianças na idade certa.“A educação é o nosso farol e nossa esperança da sociedade, e Formosa está no caminho certo! Viva a educação! Viva Formosa!”, diz a Prefeitura.