A Prefeitura Municipal de Formosa, por meio das Secretarias de Assuntos Econômicos, Turismo e Cultura, participa do evento EXPORIDE - Exposição de Regiões Integradas de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno.A iniciativa foi do Conselho de desenvolvimento econômico, sustentável e estratégico - CODESE DF, com apoio do CODESE de Goiânia, e da Associação dos Municípios Adjacentes de Brasília - AMAB, com a finalidade de promover o desenvolvimento tecnológico e de inovação de 12 municípios da Área Metropolitana de Brasília.Reconhecendo a relevância do Evento para o desenvolvimento do município, Formosa apresentou um belo stand, levando os pontos turísticos do município e demonstrando imenso potencial nesse setor.O evento também trouxe importantes considerações para o aperfeiçoamento dos programas de geração de renda, negócios e emprego, que poderão beneficiar cerca de 1,2 milhões de moradores dessas localidades.“A participação da Prefeitura de Formosa demonstra o compromisso com a busca por soluções e a participação ativa no desenvolvimento da Região do Entorno do DF”, diz em nota a Prefeitura.