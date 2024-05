De 29 de maio a 1 de junho a cidade de Formosa estará recebendo grandes eventos de parapente, além de pilotos de todo o Brasil e do mundo.Se liga nos eventos que vamos receber nesses dias:- 2ª etapa do CICO - Circuito Cento Oeste de Parapente- 2ª etapa da CBPP - Copa Brasil de Pouso de Precisão- 1ª etapa do CBPS - Campeonato Brasileiro de Parapente SportA grande novidade é o NOTAM para voos saindo de Formosa com pouso na Espalhada dos Ministérios em Brasília foi aprovado.“Contamos com a presença de todos na Rampa de Voo Livre do Vale do Paranã durante o dia para conferir as competições e na Praça Rui Barbosa a noite para a recepção dos pilotos com uma minifeira gastronômica e shows com artistas locais. Bora?”, convida a Prefeitura de Formosa.