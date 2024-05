A Câmara de Formosa convocou o suplente de vereador Miro Bikes para assumir o cargo na manhã desta segunda-feira (13).Miro Bikes assumirá a vaga do vereador Com de Paiva que, por sua vez, estará de licença para ocupar o cargo de secretário municipal de Infraestrutura.A posse do suplente Miro Bikes está programada às 9h de hoje, no gabinete da Presidência.