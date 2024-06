Formosa recebeu na quarta-feira (29) a entrega dos cartões e benefícios concedidos através do programa Goiás Social, realizado pelo Governo do Estado de Goiás, com apoio da Prefeitura de Formosa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social.Mais de 800 famílias de Formosa foram contempladas pelo Goiás Social. O programa Mães de Goiás distribuiu 728 cartões. O programa Dignidade distribuiu 56 cartões. E o programa Aprendiz do Futuro, irá beneficiar 32 jovens para aprendizado e iniciação ao mercado de trabalho.Estima-se que o impacto gerado pela injeção de recursos para essas famílias trará maior movimento para todo o comércio de Formosa.Além das autoridades municipais, estiverem presentes no evento o assessor do Gabinete de Políticas Sociais do Programa Goiás Social, Eduardo Júnior; além da assessora do mesmo Gabinete, Ludmilla Almeida.