O município de Formosa foi mais uma vez destaque em competições de voo livre nacional.Neste último final de semana aconteceram competições de voo livre nas duas rampas. Uma fica localizada próxima da cidade e a outra no perímetro rural.De noite aconteceram shows com bandas de rock de Formosa, Feira da Lua com comidas típicas e artesanato, na Praça Rui Barbosa.Muitos pilotos competindo e fazendo pontuações a nível de Campeonato Mundial.As rampas estão localizadas no Vale do Paranã e no Vale de São Pedro.