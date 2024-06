O Governo de Goiás em parceria com a Prefeitura de Formosa divulgou a entrega das 48 casas do Programa Pra ter onde morar.“Finalmente chegamos na etapa da entrega das 48 unidades habitacionais do programa pra ter onde morar construções/casas a custo zero. Contamos com sua presença nesse momento que tem sido aguardado com muita esperança por muitas famílias de Formosa”, diz o comunicado.Será na próxima terça-feira (11), a partir das 11h.Endereço: Rua 21, Setor Parque da Colina.