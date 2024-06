O resultado preliminar da prova objetiva se encontra publicado no site do IDIB desde o dia 20 de maio, na área do candidato acessível mediante login e senha.O IDIB e A Prefeitura Municipal de Formosa, no uso de suas atribuições legais, comunicam que, em atendimento à recomendação da 6ª Promotoria de Justiça da Comarca de Formosa/GO, para reabertura do prazo para interposição de eventual recurso contra essa fase nos dias 05 e 06 de junho de 2024.Os candidatos deverão continuar acompanhando demais informes.