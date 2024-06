A Assembleia Legislativa de Goiás reconheceu a Festa do Divino Espírito Santo de Formosa, como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado e incluiu no Calendário Cívico, Cultural e Turístico de Goiás.Conforme justificativa, a Folia do Divino Espírito Santo é um evento tradicional no calendário de Formosa, de grande comoção popular, que enaltece o folclore e a religião e reúne milhares de pessoas todos os anos.A festa é realizada de forma simultânea, com duas folias: da Cidade e a da Roça, em que ocorre também a Folia Mirim. O ponto alto da festa acontece no sábado, véspera do Dia de Pentecostes, quando é oferecido almoço comunitário no Divinódromo, local construído para distribuição de alimentos. A festa na cidade acontece na Catedral e da roça nos pousos.A Festa do Divino em Formosa é realizada, todos os anos, por meio de doações da comunidade. A celebração reúne ritos, festejos, crenças, performances, rezas e danças regionais.