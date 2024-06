A Prefeitura de Formosa realizará a Expoagro de Formosa. A provável data será nos dias 1 a 4 de agosto. A Pecuária de Formosa deve iniciar com as comemorações do aniversário da cidade em 1º de agosto.

Página em atualização, assim que sair os artistas será alterada.

Foto do arquivo da Expoagro de 2023: