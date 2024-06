A Secretaria de Turismo e Cultura de Formosa participou na Secretaria de Relações Institucionais o projeto Rota das Embaixadas, parceria da Secretaria do Entorno com a Serinter e os municípios do Entorno Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Cristalina e Formosa.A iniciativa busca, através das Embaixadas, fomentar o turismo internacional nesses municípios. O convite foi feito pela Secretária do Entorno Caroline Fleury.Representou Formosa, a secretária de Turismo e Cultura de Formosa, Pâmella Miranda.