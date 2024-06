Abrindo as comemorações dos 181 anos de Formosa-GO, pela segunda vez na cidade, a famosa Orquestra Filarmônica de Goiás, fazendo uma apresentação super especial no dia 22 de junho, no Deck da Mata da Bica a partir das 19 horas.



“A entrada é franca e contamos com a presença de todos para prestigiar esta atração tão linda”, convida o prefeito Gustavo Marques.



A Prefeitura de Formosa divulgou a primeira atração do aniversário de 181 anos de Formosa.