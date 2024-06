“A conquista da casa própria não seria possível sem a importante parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Formosa. O Município doou o terreno para a construção das casas e, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, atuou ativamente na identificação e cadastro das famílias, além de viabilizar a contrapartida municipal exigida pelo programa da AGEHAB”, diz a Prefeitura de Formosa.



Na manhã desta terça-feira (11), 48 famílias de Formosa receberam as chaves da casa própria em evento emocionante. O programa do Governo de Goiás aconteceu em parceria com a Prefeitura de Formosa.O Governo do Estado de Goiás, por meio da AGEHAB, entregou as chaves de 48 casas a custo zero para as famílias sorteadas. A cerimônia, que marca o início de uma nova vida para dezenas de pessoas, aconteceu no bairro Parque da Colina, onde as moradias foram construídas com alto padrão de qualidade.A Prefeitura de Formosa doou o local onde foram construídas as casas e auxiliou no cadastramento das famílias por meio do Cadastro Único. O prefeito Gustavo Marques se comprometeu a doar mais lotes para que sejam construídas pelo Governo de Goiás. Segundo Gustavo, 88 lotes estariam à disposição.O vice-governador, Daniel Vilela, participou da solenidade representando o governador Ronaldo Caiado. Segundo Vilela, o governador teve uma indisposição e não pode comparecer no evento.As ruas que dão acesso às casas já estão asfaltadas e já contam com a infraestrutura completa de água, esgoto e energia elétrica, tudo pronto para receber as famílias. A Equatorial Energia está de prontidão para realizar a ligação dos interruptores gerais.