GUSTAVO MARQUES DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal









A Prefeitura de Formosa lançou a segunda convocação para o Concurso Público 001/2024. Confira os nomes:O PREFEITO MUNICIPAL DE FORMOSA, no desempenho de suas atribuições legais e em conformidade com o Edital nº. 001/2024 e Resultado Final apresentado pela Comissão, CONVOCA os candidatos listados abaixo, aprovados para os cargos especificados a seguir, para comparecerem no prazo de 30 (trinta) dias, conforme Lei Nº. 143-JP, de 02 de maio de 1991, contados da publicação deste ato, das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, na Superintendência Executiva de Recursos Humanos, no edifício Sede da Prefeitura do Município, sito à Praça Rui Barbosa, nº 208, Centro, Formosa – GO, munidos de todos os documentos elencados no item 15 e seus subitens do Edital nº. 001/2024CARGO - MOTORISTA CATEGORIA “B, C E D” - FORMOSA/GO: INSCRIÇÃO/ NOME/ LP/ RL/ NOTA FINAL/ POSIÇÃO L. VAGA/ RESULTADO / MODALIDADE/ // 2035131/ ALEX SILVA ALVES INÁCIO/ 34/ 36/ 70/ 6º/ Classificável/ Ampla Concorrência/ // 2053378/ APARECIDA PATRÍCIADE ARAUJO JERÔNIMO/ 32/ 38/ 70/ 8º/ Classificável/ Ampla Concorrência/ // 2009138/ MAURO SERGIO DE SOUZA DA SILVA/ 32/ 36/ 68/ 9º/ Classificável/ Ampla Concorrência/ // 2008974/ YURI GOMES SOUZA BENEDITO/ 32/ 36/ 68/ 10º/ Classificável/ Ampla Concorrência/ // 2038363/ ANDERSON SAINÇA MACHADO/ 32/ 34/ 66/ 11º/ Classificável/ Ampla Concorrência/ /CARGO - PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR - FORMOSA/GO: INSCRIÇÃO/ NOME/ LP/ NI/ CE/ NOTA FINAL/ POSIÇÃO L. VAGA/ RESULTADO / MODALIDADE: 2008844/ GUSTAVO HENRIQUE CAMARGO EUFRÁSIO/ 10/ 18/ 22/ 50/ 12º/ Classificável/ PcD - Pessoa com Deficiência// // 1995070/ DEBORAH EDUARDA LIMA VIEIRA/ 8/ 20/ 30/ 58/ 5º/ Classificável/ Ampla Concorrência// 2027344/ RAYANE FILLIS DE SOUZA/ 12/ 14/ 30/ 56/ 6º/ Classificável/ Ampla Concorrência// 2032437/CARGO - PSICÓLOGO - FORMOSA/GO: INSCRIÇÃO/ NOME/ LP/ NI/ CE/ NOTA FINAL/ POSIÇÃO L. VAGA/ RESULTADO / MODALIDADE: 2015207/ TAUANNE VIANA DE JESUS/ 12/ 16/ 28/ 56/ 5º/ Classificável// Ampla Concorrência 2029417/ JOYCE ALVARES DA SILVA SANTOS/ 12/ 16/ 28/ 56/ 6º/ Classificável/ Ampla Concorrência// 2003707/ MARIA CRISTINA MARQUES DOS SANTOS DE CARVALHO/ 14/ 16/ 26/ 56/ 7º/ Classificável/ Ampla Concorrência// 2024867/ PABLYNE DE SOUZA GOMES/ 12/ 18/ 26/ 56/ 8º/ Classificável/ Ampla Concorrência// 2021170/ LAÍS BRITO MORAES DA SILVA/ 16/ 16/ 24/ 56/ 9º/ Classificável/ Ampla Concorrência// 2003811/ GUILHERME FARIA RIBEIRO/ 14/ 18/ 24/ 56/ 10º/ Classificável/ Ampla Concorrência// 2020160/ KATIELLE GUEDES CIRQUEIRA SOUZA/ 14/ 18/ 24/ 56/ 11º/ Classificável/ Ampla Concorrência//Formosa-GO, 26 de junho de 2024.