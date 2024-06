A inscrição de ambulantes para área externa será pelo Cadastro no Protocolo da Prefeitura: 01 à 05 de julho das 8h às 11h e das 13H às 17H.Os documentos necessários para fazer o cadastro serão: Rg, CPF, Comprovante de residência em nome da pessoa, se caso morar de aluguel apresentar contrato de locação reconhecido firma.A preferência é para ambulantes moradores de Formosa. O sorteio acontece dia 08 de julho às 14h, no Auditório da Prefeitura.A palestra para os ambulantes contemplados com o seu espaço será dia 09 de julho às 14H com a Vigilância Sanitária e Corpo de bombeiro no Auditório da Prefeitura.