O próximo domingo (7), vai ser dia de clássico em Formosa. O time do Vilona vai enfrentar o Formosinha no Campeonato Formosense 1ª Divisão – Futebol Amador 2024.A disputa acontece a partir das 9h30 no Estádio Diogão. O campeonato é promovido pela Prefeitura de Formosa por meio da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude.