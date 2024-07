O Colegiado Municipal da Federação PSDB/Cidadania lançou convocação para convenção eleitoral municipal.A Convenção Eleitoral Municipal será realizada no dia 22 de julho de 2024, no Espaço Live, situado na Rua 17, Quadra 32, Lote 01, Parque São Francisco, Formosa-GO, às 17:00 horas, de forma presencial.O Presidente do Colegiado Municipal da Federação PSDB Cidadania, Maurício Figueiredo, no uso das competências que lhe confere o § 3º do art. 17 do Estatuto da Federação, nos termos dos arts. 12 e 13 do mesmo diploma federativo, em atenção ao art. 5º da Resolução Federação PSDB Cidadania — 014/2024 Publicada na Seção 3 do Diário Oficial da União de 04/04/2024, páginas 158 e 159, com fundamento no art. 8º, da Lei 9.504/97, CONVOCA os senhores e senhoras membros do Colegiado Municipal da Federação PSDB Cidadania para a sua Convenção Eleitoral Municipal a ser realizada no dia 22 de julho de 2024, no Espaço Live, situado na Rua 17, Quadra 32, Lote 01, Parque São Francisco, Formosa-GO, às 17:00 horas, de forma presencial, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:1. Deliberação sobre a escolha de candidatos aos cargos majoritários e definiçãoacerca de possível coligação majoritária municipal para as eleições de 2024.2. Escolha de candidatos aos cargos proporcionais de Vereador, bem comoindicação de número para disputa.