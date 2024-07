A Prefeitura de Formosa por meio da Superintendência da Guarda Municipal publicou pregão eletrônico para adquirir 2 viaturas para a força de segurança municipal. Os veículos serão tipo SUV.O intuito é fortalecer a estrutura da Guarda Municipal de Formosa, por meio da aquisição de viatura operacional, tipo SUV 114cv, caracterizado como viatura da Guarda Municipal.A Guarda Municipal de Formosa é órgão componente da Prefeitura Municipal de Formosa - e tem por atribuição, dentre outras, de promover a segurança dos espaços e patrimônio públicos municipais, ações preventivas e repressivas nas unidades escolares, além da gestão da fiscalização do trânsito do município, sendo essas atividades realizadas pela Guarda Municipal de Formosa-GO.Nesse sentido, cumpre destacar que a corporação é composta de servidores do cargo de Guarda Municipal, sendo treinados e constantemente capacitados para o exercício de suas funções legais.No exercício da atividade os guardas municipais se deparam com as mais diversas ocorrências e com a evolução bélica da criminalidade, as forças de segurança costumeiramente acompanham tal evolução. Buscando evolução e visando dar suporte logístico aos Guardas Municipais nas mais diversas ocorrências, equipando os mesmos para ocorrências mais complexas e que exija um emprego tático diferenciado.A fim de cumprir sua atuação preventiva a Guarda Municipal de Formosa deve dispor de modelos de veículos que ofereçam segurança e versatilidade, com amplas opções de uso, tendo em vista que possui um abrangente leque de atuação, em operações conjuntas com outras instituições como a PRF, PP, PC e PM, fazendo escoltas/batedores de autoridades no Município e Estado, além de acompanhamentos, exigindo equipamentos modernos, rápidos, ágeis e seguros.Assim, no bojo do projeto, temos englobado ações que passam desde as atribuições mais típicas da segurança pública, que permitirão um policiamento mais efetivo da Guarda Municipal, como temos também um fortalecimento do ambiente de gestão das ações de prevenção e combate às violências, trabalhando dessa forma, aliado as mais modernas e eficazes políticas de segurança pública. Dessa forma, temos como público-alvo com a implantação das ações, e consequentemente como beneficiários, toda população do município de Formosa, bem como os Guardas Municipais.A aquisição de viatura tipo SUV para a Guarda Municipal tem como meta também estabelecer melhoria nas condições de trabalho e aumentar a motivação dos profissionais no desempenho de suas atividades, com o sentimento de valorização de sua profissão.