A abertura dos portões acontece às 20 horas. Os portões serão fechados às 02:30 ou em caso de superlotação, os portões serão fechados imediatamente. O Encerramento da festa será às 5 horas.Na quarta-feira (31) acontece a apresentação de Guilherme Silva. A abertura dos shows será da cantora Julia Saad.Na quinta-feira (1), Gino e Geno se apresentam no palco. A abertura será com John Jones.Na sexta-feira (2), acontece o início do rodeio profissional. A dupla Vitor e Luan se apresentam logo após. A abertura dos shows será com Pedro Henrique.Uma das atrações mais esperadas da pecuária será a dupla Diego e Victor Hugo. Eles se apresentam no sábado (3). A abertura será com Danielle Leão. Também acontece a disputa do rodeio profissional.O encerramento da festa e do rodeio acontece no domingo (4). A dupla Rio Negro e Solimões se apresentarão. A abertura dos shows será com DJ Koyote.