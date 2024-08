Todos os dias a entrada é gratuita.

A 72ª Expoagro de Formosa lotou o Parque de Exposições de Formosa. Com shows de Guilherme Silva, Júlia Saad e Negão Chandon a primeira noite de atrações ocorreu sem intercorrências.Vários sucessos do sertanejo e do piseiro fizeram a população cantar até a madrugada desta quinta-feira.Se apresentam nesta quinta-feira (1), a dupla Gino e Geno. A abertura é de John Jones.A solenidade de aniversário da cidade acontece ao lado do Sindicato Rural de Formosa a partir das 19 horas.