Nesta quinta-feira (1), segundo dia de Expoagro de Formosa, encheu mais uma vez o Parque de Exposições de Formosa.



O Parque de Exposições foi aberto para a solenidade de hasteamento da bandeira com a presença do prefeito Gustavo Marques; do presidente do Sindicato Rural, Ivan Ornelas; da Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil e Banda Municipal.



Logo após a solenidade o cantor local John Jones subiu ao palco cantando sucessos do sertanejo.





A dupla Gino e Geno foi a última atração da noite. O repertório musical de Gino & Geno inclui sertanejo, country, xotes e até mesmo samba. Eles cantam as músicas “As Águas do São Francisco”, “Apaixonado por você”, “Morena bonita”, entre outras.



Nesta sexta-feira (2), acontece o terceiro dia de shows. Se apresenta a dupla Vitor e Luan. Também acontece o início do rodeio profissional. A abertura dos shows é com o cantor local Pedro Henrique.



