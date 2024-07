Essa visita está em conformidade com o Decreto Estadual nº 10.367/2023, que estipula o fechamento dos lixões em todos os municípios do estado de Goiás.



O município de Formosa cumpriu o prazo estabelecido, até 2 de agosto de 2024, para abertura do processo de encerramento do lixão junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás, demonstrando o comprometimento com a legislação ambiental vigente e com meio ambiente.

Nesta quinta-feira (25), o Secretário de Meio Ambiente, Lucas, realizou uma visita técnica para inspecionar as obras de encerramento do lixão no município de Formosa.