Guardas Municipais de Formosa homenagearam o prefeito Gustavo Marques pela sanção das leis municipais que beneficiam a instituição com a doação da base operacional, destinação de terreno para a criação e regulamentação do estande de tiro e a criação do Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social.“Um dos meus compromissos sempre foi zelar e proporcionar benefícios às forças de segurança. Em nome de toda a população formosense, agradeço e expresso nosso respeito e admiração por todos vocês, que cuidam da população e dos bens públicos de nossa cidade”, disse o prefeito Gustavo Marques.