A convenção está prevista para iniciar às 19 horas e encerramento às 21 horas, na sede do Partido dos Trabalhadores,localizado na Rua São Pedro , Número 375, bairro Formosinha, Formosa-GO.Confira o edital de convocação:EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA CONVENÇÃO CONJUNTA DA FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇANos termos da legislação estatutária e legal em vigor, assim como definido na RESOLUÇÃO Nº 8 - FE BRASIL, DE 3 DE ABRIL DE 2024, conforme REGISTRO DE FEDERAÇÃO PARTIDÁRIA (115011) Nº 0600228-48.2022.6.00.0000 — BRASÍLIA — DISTRITO FEDERAL, ficam convocados, por este Edital, todos os neste Município de Formosa — Estado de Goiás, para a CONVENÇÃO MUNICIPAL que será realizada no dia 30 de Julho de 2024, com início às 19:00 e encerramento às 21:00, na sede do Partido dos Trabalhadores,localizado na Rua São Pedro , Número 375, bairro Formosinha, Formosa-GO sede deste município, nesta cidade, com a seguinte.ORDEM DO DIAa) indicação das candidaturas aprovados nas instâncias da Federação Brasil da Esperança para concorrerem aos cargos de prefeito(a), vice-prefeito(a) e vereadores(as) à Câmara Municipal;b) Decidir sobre possíveis coligações com outros partidos;c) Tratar de outros assuntos relacionados às eleições municipais 2024, conforme aprovações da Federação Brasil da Esperança.