A pré-candidata a prefeita de Formosa, Simone Ribeiro apareceu na rede nacional do Partido Liberal ao lado de Michelle Bolsonaro.O vídeo publicado no Instagram oficial do Partido Liberal é um convite para a convenção municipal do PL que acontece no próximo dia 4 de agosto em Formosa. A presidente nacional do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, indicou possibilidade de participar.Confira o convite:“Conforme prometido, a nossa maravilhosa presidente do PL Mulher tem um recado importante para você. Isso mesmo, a nossa CONVENÇÃO já tem data marcada, anota aí na sua agenda: 04 de Agosto”, disse Simone.