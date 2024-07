Simone Ribeiro é vereadora pelo PL. A pré-candidata é psicológa, escritora e o mandato realiza a "ação Me Conta", percorrendo o município ouvindo as demandas da população. Cacildo Gonçalves Ramos é empresário e avicultor.





O PSD faz a convenção no dia 2 de agosto e o PL em 4 de agosto.





Nota a população formosense de Itamar Barreto Amigos, companheiros e apoiadores,

É com o coração pesado, mas cheio de gratidão, que venho comunicar minha saída da pré-campanha eleitoral para prefeito de nossa amada Formosa.

Infelizmente, terríveis dores lombares têm me impedido de continuar a jornada como planejado.

Quero expressar meu profundo agradecimento a cada um de vocês que esteve ao meu lado até aqui, me dando forças e acreditando em nossa visão para um futuro melhor para Formosa.

O apoio e a confiança de vocês foram fundamentais e nunca serão esquecidos.

Apesar de me afastar da candidatura, minha energia e comprometimento com o desenvolvimento de nossa cidade continuam inabaláveis.

Nesse espírito de luta e progresso, anuncio meu total apoio à pré-candidata do PL, Simone Ribeiro. Simone é uma mulher guerreira, preparada e com a determinação necessária para liderar nossa cidade rumo a dias melhores.

Além disso, recomendo fortemente meu amigo Ramos para o cargo de vice-prefeito.

Juntos, Simone e Ramos formarão uma equipe dedicada e capacitada para enfrentar os desafios e promover as mudanças que todos desejamos ver em Formosa.

Seguirei ao lado de vocês, apoiando e trabalhando para um futuro próspero para nossa cidade.

Mais uma vez, obrigado por tudo. Vamos continuar firmes, unidos e com esperança.

Com gratidão e força, Itamar Barreto

Pré-candidata a prefeita de Formosa, Simone Ribeiro (PL) anunciou, nesta segunda-feira (22), o presidente municipal do PSD, Ramos Somar, como pré-postulante a vice-prefeito na sua chapa.A oficialização das candidaturas deve ocorrer durante a convenção partidária que acontecem no início de agosto.Simone deve receber na Convenção do PL autoridades nacionais demonstrando o apoio do partido ao projeto.Ramos Somar é o atual presidente Partido Social Democrático – PSD em Formosa.