Os trabalhos serão executados através de contratos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Entre os serviços que ainda faltam ser concluídos, estão o que falta em adequação de capacidade, implantação de melhorias e eliminação de pontos críticos na Travessia Urbana de Formosa, parte da BR-020/GO.





Em dezembro de 2018, foi assinado o contrato para as obras da Travessia Urbana de Formosa no regime RDCi. No entanto, em julho de 2022, o consórcio vencedor abandonou o projeto, resultando na paralisação das obras. O DNIT então iniciou a rescisão do contrato, publicada em outubro de 2022. Durante esse período, foram concluídos os projetos de engenharia e atualizado o orçamento. Em junho de 2024, foi aberto um novo edital para a licitação e contratação de uma nova empresa.



Aconteceu na manhã desta terça-feira (13), a assinatura da ordem de serviço pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, para a retomada do complexo de viadutos na BR-020/GO, no trecho que atravessa o município de Formosa (GO) e vai beneficiar diretamente cerca de 100 mil pessoas.Serão quatro interseções com dois viadutos em cada, além da implantação de vias marginais. O ato de assinatura foi acompanhado da presença do vice-governador de Goiás, Daniel Vilela; do prefeito Gustavo Marques e dos deputados federais Marussa Boldrin, Adriano Baldy e José Nelto.As obras receberão um investimento de R$ 192 milhões, têm como objetivo aliviar o tráfego e aumentar a segurança dos motoristas que utilizam a rodovia. Cerca de 10 mil veículos passam pelo trecho diariamente, principal ligação entre a cidade e o Distrito Federal. Além disso, o trecho é fundamental para o escoamento de grãos, sendo uma rota estratégica para o transporte de produtos agrícolas. Com as melhorias, os caminhoneiros terão maior facilidade e agilidade no transporte desses produtos essenciais para a economia regional.