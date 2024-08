Os investimentos do governo federal no projeto totalizam R$ 192 milhões e também contemplam a duplicação de 12 quilômetros da rodovia. A conclusão está prevista para o primeiro semestre de 2026. As obras serão retomadas imediatamente.A construção dos viadutos teve início em 2020 e foi paralisada em 2022. O ministro Renan Filho assegura que, desta vez, não haverá interrupções.“O projeto-executivo já foi finalizado. As obras serão retomadas imediatamente”, afirmou.Durante a assinatura, ministro Renan Filho ressaltou que o complexo, formado pelos seis viadutos, além de garantir aos motoristas o acesso mais rápido a vários bairros daquela cidade, também facilitará o escoamento de grãos e o transporte de produtos agrícolas. “Temos trabalhado para adequar a infraestrutura viária de Goiás, estado referência na agricultura, à sua realidade produtiva”, pontuou.Renan ainda destacou que Formosa tem localização estratégica importante para a estrutura rodoviária nacional. “A BR-020 conecta o Distrito Federal ao Nordeste brasileiro, por isso este projeto vai impulsionar o desenvolvimento econômico de todo país. Trata-se de uma iniciativa fundamental para a mobilidade de Goiás e do Brasil todo”, acrescentou.Com informações da Agência Coralina/GO.