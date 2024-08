Durante os dias 6 a 15 de agosto de 2024, a Usina Parque Bandeirinha do empresário Itamar Barreto, recebeu a 3ª Romaria de Nossa Senhora D’Abadia em Formosa-GO. Todos os dias após a missa noturna era servido jantar.A capela localizada no centro do Complexo recebeu o terço às 18h e a missa às 19h. O encerramento aconteceu no dia 15 de agosto com missa às 9h, com o bispo Dom Adair.HistóriaA Usina Parque Bandeirinha foi restaurada e ampliada pelo empresário Itamar Barreto. O empresário adquiriu a Antiga Usina Hidrelétrica de Formosa em outubro de 2020 assegurando a restauração do local. Foram várias intervenções até se tornar o Complexo Turístico Parque Bandeirinha. Itamar trabalhou no local dos 15 aos seus 16 anos.No local existe lanchonete e a réplica da Igreja que existia na Praça Rui Barbosa. O Complexo conta com decks, duas construções onde abrigam o museu da Usina, a história da energia em Formosa, arvorismo, escalada, tirolesa, cachoeiras e diversas atrações. A Usina fica na GO-430, km 06, à direita, partindo de Formosa sentido Planaltina (GO).