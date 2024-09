Décio do Ideal estava ao lado de sua candidata a vice Roberta, do ex-prefeito Tião Caroço e da deputada federal Magda Mofatto. A concentração foi às 15h e saiu por volta das 16h.



Décio agradeceu o apoio “É de encher o coração de felicidade! Que tarde de sábado inesquecível! Nossa carreata da virada do 70 foi simplesmente incrível. Uma festa linda, cheia de energia, do início ao fim. Obrigado a cada pessoa que participou, a cada abraço, sorriso e aceno que recebi. Vocês fizeram desse momento algo realmente especial. Essa energia contagiante nos dá ainda mais força e certeza de que estamos no caminho certo para a nossa Formosa Ideal!”, disse Décio.





A deputada federal, Magda Mofatto, reforçou o apoio “É um prazer muito grande estar aqui fortalecendo essa campanha. Fortalecendo a administração do Décio com a Roberta. Fortalecendo porque eu sei que vão ser eleitos nessa querida cidade de Formosa. Contem comigo como parceira não só na campanha, mas parceira na administração trazendo recursos. Essa parceria vai trazer mais progresso e desenvolvimento para esse belíssimo município”, declarou.

O candidato a prefeito de Formosa-GO, Décio do Ideal, percorreu as ruas da cidade na tarde deste sábado (31) com seus apoiadores.Os carros adesivados e decorados com bandeiras saíram do Setor Sul percorrendo toda cidade e se encerrando no Estádio Diogão.