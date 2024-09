A Prefeitura de Formosa por meio da Secretaria de Turismo e Cultura está com inscrições abertas para os editais padronizado de chamamento público para a rede municipal.São das seguintes áreas:Edital de Chamamento Público nº 014/2024 – Escolas Livres – CLIQUE AQUI Edital de Chamamento Público nº 015/2024 – Pro-Literato – CLIQUE AQUI Edital de Chamamento Público nº 016/2024 – Fomento à Execução de Ações Culturais – CLIQUE AQUI Edital de Chamamento Público nº 017/2024 – Subsidio a espaços ambientes e iniciativas culturais – CLIQUE AQUI Edital de Chamamento Público nº 018/2024 – Pontos de Cultura – CLIQUE AQUI Obs.: Ainda será lançado mais um Edital, como descrito abaixo no Plano de Anual de Aplicação de Recursos (PAAR) do Município de Formosa. Diário Oficial – PAAR Cronograma:Editais (os links estão acima)SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DE ESCOLAS LIVRES EM FORMAÇÃO DE ARTE E CULTURA PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO NAS CATEGORIAS DESCRITAS NO ANEXO I, COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR AS DIVERSAS FORMAS DE MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE FORMOSA.SELEÇÃO DE PROJETOS LITERÁRIOS PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO, COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR O PROGRAMA DE INCENTIVO A AUTORES / ESCRITORES FORMOSENSES - PRO-LITERATO, QUE TEM POR FINALIDADE APOIAR AUTORES E AUTORAS FORMOSENSES ATRAVÉS DA CONFECÇÃO, EDIÇÃO E LANÇAMENTO OBRAS LITERÁRIAS.SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO NAS CATEGORIAS DESCRITAS NO ANEXO I, COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR AS DIVERSAS FORMAS DE MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE FORMOSA.SELEÇÃO DE ESPAÇOS, AMBIENTES E INICIATIVAS ARTÍSTICO-CULTURAIS PARA RECEBEREM SUBSÍDIO PARA MANUTENÇÃO NAS CATEGORIAS DESCRITAS NO ANEXO I, COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR AS DIVERSAS FORMAS DE MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE FORMOSA.SELEÇÃO DE PROJETOS QUE PROMOVAM O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS BENS E AOS SERVIÇOS CULTURAIS NOS TERRITÓRIOS E COMUNIDADES ONDE ATUAM, NOS TERMOS DA POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA VIVA.