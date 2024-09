O candidato a prefeito de Formosa-GO, Décio do Ideal, caminhou pela Visconde, principal via do município, com o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Bruno Peixoto (União), e dos deputados estaduais Issy Quinam (MDB), Cristovão Tormin (PRD) e do ex-prefeito Tião Caroço.Segundo os organizadores, mais de mil pessoas participaram do evento, que iniciou a partir das 9h no início da Visconde de Porto Seguro.“Hoje vivemos um momento emocionante que ficará marcado na história de Formosa! Mais de mil pessoas caminharam ao nosso lado, consolidando a virada do 70. Sentimos a força do povo em cada sorriso, cada abraço e cada olhar de esperança. Pelas ruas e avenidas, o que se via era a certeza de que juntos podemos transformar nossa cidade. O apoio de cada um de vocês é o combustível que nos move a lutar por uma gestão que realmente cuide de Formosa e traga as mudanças que tanto sonhamos. Vamos juntos, porque o futuro começa agora”, disse Décio.No percurso Décio do Ideal e sua vice Roberta cumprimentaram os comerciantes e quem passava pela rua. O encerramento aconteceu no Deck da Mata da Bica.