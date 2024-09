Com informações da TV Record

A pesquisa divulgada após o registro das candidaturas mostra tendência de virada. A candidata a prefeita delegada Fernanda lidera mas está em empate técnico com o candidato Décio do Ideal, em terceiro fica Simone Ribeiro.A pesquisa eleitoral GO-03694/2024 do instituto Real Time Big Data sobre as intenções de voto para a Prefeitura de Formosa-GO, encomendada pela RECORD e divulgada na quarta-feira (11), demonstra um empate técnico na liderança entre Delegada Fernanda (PP), com 31%, e Décio do Ideal (Avante), com 28%, Simone Ribeiro (PL) 13%, Delegado Yasser (PV) 11% e Fábio JR (PSDB) 1%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. O nível de confiança é de 95%.O resultado foi constatado no levantamento estimulado, quando uma lista com os nomes dos candidatos é apresentada aos entrevistados. Confira os resultados.Delegada Fernanda 31%Décio do Ideal 28%Simone Ribeiro 13%Delegado Yasser 11%Fábio JR 1%Nulo e brancos 7%Não souberam/não responderam 9%A margem de erro é de 3 pontos percentuais. O nível de confiança é de 95%.Foram 800 entrevistados entre os dias 9 e 10 de setembro de 2024.Confira os dados da espontânea:Delegada Fernanda 14%Décio do Ideal 10%Simone Ribeiro 5%Delegado Yasser 3%Outros 3%Nulo / Branco 15%Não souberam/Não responderam 50%Conforme a pesquisa, 21% afirmaram que votariam com certeza em Delegada Fernanda, outros 33% disseram que poderiam votar nela. Cerca de 35% relataram que não votariam na candidata, e 11% falaram que não a conhecem o suficiente para opinar.Décio do Ideal, 17% afirmaram que votariam com certeza nele, outros 35% disseram que poderiam votar no político. Cerca de, 37% relataram que não votariam no candidato, e 11% disseram que não o conhecem o suficiente para opinar.Simone Ribeiro, 10% disseram que votariam com certeza, e 41% afirmaram que poderiam votar nela. Cerca de 33% relataram que não votariam na candidata, e 16% que não a conhecem o suficiente para opinar.Veja a reportagem: