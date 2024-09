Com informações do Diário do Entorno







O candidato Décio do Ideal lidera as intenções de votos em Formosa na estimulada com 33,13 é o que diz a pesquisa divulgada no Diário do Entorno e Registro TSE: GO-02301/2024 da Exata.GO Pesquisa LTDA com 800 entrevistados durante os dias 5 e 6 de setembro de 2024. Em segundo aparece a Delegada Fernanda com 30,55% e Simone Ribeiro com 20,61%.A pesquisa também averiguou a rejeição dos candidatos, que é bastante importante no cenário eleitoral. Os números mostraram que a Delegada Fernanda teve 17,42% de rejeição, enquanto Décio do Ideal teve 8,71%. Simone Ribeiro registrou 6,87% de rejeição, e Fábio Jr o Águia alcançou 8,10%. O Delegado Yasser foi rejeitado por 4,29% dos entrevistados. O dado mais relevante foi que 50,43% afirmaram que não rejeitam ninguém, o que sugere que os candidatos têm a oportunidade de conquistar a confiança dos eleitores.Quando os eleitores foram questionados sobre suas preferências de forma estimulada, a pesquisa mostrou um cenário competitivo: Décio do Ideal se destacou com 33,13% das intenções de voto, seguido pela Delegada Fernanda, que obteve 30,55%. Simone Ribeiro apareceu com 20,61%, enquanto Delegado Yasser e Fábio Jr o Águia obtiveram, respectivamente, 1,47% e 0,61%.Quando questionados sobre suas preferências de forma espontânea, os resultados foram os seguintes: 26,01% dos entrevistados afirmaram que votariam na Delegada Fernanda; 27,61% optaram por Décio do Ideal; 17,55% escolheram Simone Ribeiro; 0,98% mencionaram Delegado Yasser; e 0,37% optaram por Fábio Jr o Águia. Além disso, 27,24% dos entrevistados afirmaram não saber em quem votar.A pesquisa registrada foi registrada sob o Nº 02301/2024. Foi Realizada entre os dias 5 e 6 de setembro com 800 eleitores. Margem de erro de 3,45 pontos para mais ou para menos com índice de confiança de 95%.