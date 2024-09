A Prefeitura de Formosa segue o compromisso com o meio ambiente. O município cumpriu o prazo estabelecido pelo Decreto Estadual nº 10.367/2023, que estipula o fechamento dos lixões em todos os municípios do estado de Goiás.Agora, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, já está acontecendo as obras de encerramento do lixão municipal.“Mais um passo decisivo em direção a um futuro mais sustentável e consciente para todos”, diz o prefeito Gustavo Marques.