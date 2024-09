A escola pública possui 106 alunos e 18 funcionários.



A diretora Isabel Tharyne revela que o colégio trabalha os desafios do aluno “A gente tenta identificar a dificuldade do aluno por meio de um trabalho pedagógico individual e, então, trabalhar essa dificuldade para ele se desenvolver. Os professores montam bancas que buscam uma realidade que os alunos possam conhecer futuramente”, explicou.



Ideb



O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) é um indicador que mede a qualidade do ensino básico no Brasil. Ele foi criado em 2007 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O Ideb é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e das médias de desempenho no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).



Confira as 5 melhores escolas públicas do país no ensino médio pelo Ideb

ESCOLA PREPARATÓRIA CADETES DO AR (Barbacena, MG), da rede federal – nota 7,8

ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA PADRE ELIÉSIO DOS SANTOS -EFA (Ipueiras, CE), da rede estadual — nota 7,5

ESCOLA DE APLICAÇÃO DO RECIFE (Recife, PE), da rede estadual — nota 7,5

COLÉGIO NAVAL (Angra dos Reis, RJ), da rede federal — nota 7,4

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA AURELICE GOMES DA FONSECA (Formosa, GO), da rede estadual — nota 7,4

O Colégio Estadual Professora Aurelice Gomes da Fonseca ficou entre as cinco melhores escolas públicas do Brasil no ensino médio, conforme o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB. A escola pública teve a maior nota matemática – Saeb-2023 entre as 10 melhores escolas.