A inauguração do Espaço aconteceu na última sexta-feira (25).

Foi inaugurado na Casa da Mãe Social um novo Espaço Digital. “Agora, nossos jovens terão acesso a computadores, internet e atividades que estimulam criatividade, aprendizado e autonomia”, disse a secretária de Desenvolvimento Social, Carol Marques.O acesso às tecnologias digitais nas casas de acolhimento é limitado, e isso acaba prejudicando o desenvolvimento de habilidades essenciais para a cidadania dos acolhidos.“Com o Espaço Digital, queremos garantir que cada um tenha as mesmas oportunidades e possa construir um futuro promissor”, diz a secretária Carol.“Deixo aqui meu agradecimento especial à Dra. Marcella, juíza da Vara da Infância e Juventude. É uma honra ter o reconhecimento do Poder Judiciário ao nosso trabalho em prol das nossas crianças e adolescentes. Agradeço também ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em nome do presidente Wesley Santos, pelo apoio e parceria na construção desse projeto”, complementa.