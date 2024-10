Conforme o decreto n.º 5.999, de 24 de outubro de 2024, fica declarado ponto facultativo o dia 28 de outubro de 2024, segunda-feira, em virtude da comemoração do dia do servidor público. Nessa ocasião, não haverá expediente nos órgãos públicos administrativos do Município de Formosa. Retomando suas atividades dia 29 de outubro.



