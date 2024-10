Os carros também começaram a passar pelo comitê e buzinar, até a Polícia Militar fechar a rua pela multidão que chegava sem parar. Quando Simone Ribeiro chegou no local ela discursou e seguiu para a Praça Rui Barbosa.



Formosa viveu a campanha com mais ataques em sua história recente. Simone e seu grupo recusou entrar nesse jogo. Ela foi vítima inúmeras vezes de publicações falsas. Um carro de publicidade da sua campanha foi vandalizado no meio da campanha. Em uma das suas carreatas, alguns carros se perderam e passaram pela Praça da Prefeitura sendo hostilizados por uma campanha. No discurso de ontem Simone falou "A Praça agora está aberta para todos", declarou enquanto passava um caminhoneiro.



Voto consciente

Simone sempre defendeu durante a campanha o voto consciente pela população. “Minha pesquisa é o povo” virou um lema da campanha.



Simone também foi vítima de outra campanha, publicações alegavam que só uma candidatura poderia ser eleita em Formosa contra o “sistema”. A votação histórica mostrou que Simone estava certa e a outra candidatura, totalmente equivocada.



Na Praça Simone ecoou “Formosa fez o voto consciente e útil”, destacou.





Simone Ribeiro assume a cadeira da Prefeitura de Formosa no dia 1º de janeiro de 2025 com a força popular.

A primeira prefeita eleita de Formosa, Simone Ribeiro (PL), chegou ao seu comitê central segurando a bandeira de Formosa e apontando para o céu. Desde as 18h uma multidão começava a se concentrar no local. Ao seu lado estava o vice eleito Ramos Somar (PSD). A candidatura da coligação União, Trabalho e Amor (PL / PSD / DC) obteve 23.319 votos, totalizando 41,44% dos votos válidos.A Avenida Valeriano de Castro ficou pequena para a comemoração da cidade. Desde a primeira zerésima divulgada pelas rádios, Simone já estava na frente com ampla vantagem.