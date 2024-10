Simone foi eleita vereadora em 2020, assumindo o mandato em 2021. Com posicionamento firme e se afastando de polêmicas a então vereadora foi crescendo seu nome na sociedade. Aliada do ex-presidente Bolsonaro, da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, da deputada federal Bia Kicis, dos senadores Wilder Morais e Izalci e demais figuras da direita fez uma campanha vitoriosa.



Biografia

Nascida com o dom das palavras, Simone encontrou na escrita uma maneira única de transmitir mensagens poderosas e inspiradoras. Seu livro, “O Poder de Ser Quem Você É”, não é apenas uma obra literária; é uma jornada de autodescoberta que toca o coração daqueles que buscam autenticidade e significado em suas vidas.



Além de sua contribuição literária, Simone é reconhecida por sua atuação proativa na esfera política, especialmente em projetos que visam fortalecer e valorizar a comunidade. A Lei Municipal 709/21, que institui o “Programa de Valorização da Mulher na Agricultura”, é apenas um exemplo do comprometimento de Simone com a igualdade de gênero e o desenvolvimento sustentável.



No âmbito local, Simone é a mente por trás de iniciativas transformadoras, como o “Conexão entre Mulheres do Agro”, promovendo a união e interação entre mulheres nos distritos e assentamentos. Ela entende que, juntas, as mulheres desempenham um papel vital no crescimento econômico e social de suas comunidades.



Apaixonada por conectar pessoas e promover mudanças positivas, Simone Ribeiro é mais do que uma figura pública; ela é uma força motriz que inspira outros a abraçarem suas próprias jornadas de autenticidade e contribuição para o bem comum.



Simone Ribeiro, do PL, foi eleita neste domingo (6), prefeita de Formosa para o mandato de 2025 a 2028. Simone é a primeira prefeita de Formosa. O vice-prefeito será Ramos Somar (PSD).Com 94,58% das seções totalizadas apuradas, Simone obteve 41,50% da votação.