O candidato a prefeito de Formosa, Décio do Ideal (Avante), realizou o Giro 70 - Carreata nos bairros, saindo da Lagoa dos Santos por volta das 17 horas.Décio ficou ao lado de Tião Caroço e cumprimentou os moradores e motoristas por onde passou. O que era pra ser um evento pequeno impressionou. Do supermercado Resende dava para ver a extensão da carreata que estava ainda na rua da Praça do Pau Ferro.Da Lagoa dos Santos eles seguiram para o Setor Imperatriz, Setor Primavera, Feira, Centro e encerrou na saída para o Itiquira.O próximo evento será a carreata na tarde deste sábado (5).