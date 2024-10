A candidata a prefeita de Formosa, Simone Ribeiro (PL) recepcionou o senador Wilder Morais (PL) no Ginásio Tio Luiz na manhã desta sexta-feira (4). Do ginásio saíram em carreata até chegar no comitê central da candidata.Lá fizeram uma “Blitz do 22” em frente ao comitê. O senador Wilder também é presidente do PL Goiás “Simone Ribeiro é sinônimo de honestidade e competência e estou aqui hoje, fazendo uma carreata linda para apoiar essa grande candidata em Formosa! Vamos juntos, Simone!”, disse o senador.Simone agradeceu “Hoje tivemos um momento muito especial com a presença Senador Wilder Morais reforçando nossa parceria. Uma campanha limpa, honesta e transparente! Está lindo demais! Dia 06 é logo aí, escolha a verdadeira mudança, vote 22”, reforçou.