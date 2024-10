O candidato a prefeito de Formosa, Décio do Ideal e sua vice Roberta Brito (PRD), realizaram na noite desta quinta-feira (3), o “Encontro 70” no bairro Formosinha, bairro mais populoso da cidade juntamente com os ex-prefeitos Tião Caroço, Pedro Ivo e com o deputado estadual Cristóvão Tormin (PRD).O evento aconteceu na Avenida 2 com a Rua 20, uma importante via que contorna o bairro.“Nós trazemos hoje o sonho das pessoas que moram em Formosa. Foi maravilhoso caminhar por toda Formosa. Aprendemos muito. Nós ouvimos as demandas e trazemos no coração os sonhos das pessoas que moram, nasceram ou escolheram Formosa. Pessoas que amam nossa cidade”, disse.