Foto: Reprodução/Redes sociais

A candidata a prefeita de Formosa, delegada Fernanda (PP) e seu vice Samir Sahori (UB), realizaram na noite desta quinta-feira (3), o “Movimento da Vitória” no centro da cidade com apoiadores.No evento foram apresentados seus projetos e sua coligação. O evento teve início por volta das 19h30.O deputado distrital Pepa (PP) participou do ato político.