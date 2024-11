A Associação de Pais e Pessoas com Autismo de Formosa - APPAF lançou nota de repúdio contra o recorte de áudio feito em uma reunião. Segundo a instituição, os áudios foram retirados do contexto " Trechos isolados desta conversa foram retirados de seu contexto original e usados por parte da mídia de maneira desleal, com o claro objetivo de atacar e distorcer a imagem da prefeita eleita e da APPAF, instituição que há seis anos se dedica a promover o bem- estar e os direitos da comunidade autista em Formosa”, diz a nota.Confira a nota de repúdio na íntegra:Nota de RepúdioA APPAF – Associação de Pais e Pessoas com Autismo de Formosa – vem a público manifestar repúdio às interpretações maliciosas de um áudio gravado durante reunião com a eleita prefeita Simone Ribeiro. Trechos isolados desta conversa foram retirados de seu contexto original e usados por parte da mídia de maneira desleal, com o claro objetivo de atacar e distorcer a imagem da prefeita eleita e da APPAF, instituição que há seis anos se dedica a promover o bem- estar e os direitos da comunidade autista em Formosa.Com mais de 2.800 autistas na cidade, a APPAF tem sido incansável na luta pelo apoio e inclusão dessas pessoas e suas famílias. É lamentável que, em vez de colaborarem para o fortalecimento de nossa causa, alguns veículos de comunicação escolham explorar distorções e inverdades para atacar aqueles que estão, de fato, comprometidos com a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.Estamos à disposição para esclarecer qualquer questão sobre o teor integral da reunião e reforçamos que nosso compromisso é com a verdade e com a comunidade autista de Formosa. Convidamos os interessados para obter informações completas e corretas sobre o encontro a nos procurar diretamente. Não alimentaremos a desinformação nem daremos ações que visam apenas desestabilizar um trabalho sério e de extrema importância para tantas famílias.AttDiretoria APPAF