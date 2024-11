"Quero também parabenizar a excelente gestão da Secretária Carol Fleury a frente dessa Secretaria tão importante para todos nós do Entorno do DF", comentou o prefeito Gustavo Marques.

O prefeito Gustavo Marques recebeu na tarde desta terça-feira (5) no gabinete, a Secretária de Estado do Entorno do Distrito Federal, Carol Fleury e a Secretária Municipal de Turismo e Cultura, Pâmella Miranda, para fortalecer e alinhar a presença de Formosa na Feira #NoEntornoTem, um evento tão importante que valoriza o turismo, a cultura, a gastronomia e o artesanato dos municípios do Entorno.