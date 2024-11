A cidade de Formosa está recepcionando o VII Fórum do Caminho dos Veadeiros. A secretária de Turismo de Formosa, Pâmella Miranda é a anfitriã.Nos dias 29 de Nov a 01 de Dezembro Formosa será nossa anfitriã e oferecerá 4 atividades de campo, entre elas a Reabertura da Trilha da Cachoeira do Itiquira e a Oficina de SGS no Parque Ecobocaina.Para participar, acesse o link https://forms.gle/P5nCBipqEjjYnSNFA